Addio ad Angelo Pasquali, domani l'ultimo saluto all'instancabile volontario

Un lutto che ha colpito la comunità di Rudiano, ma anche tutti coloro che hanno avuto il piacere e l'onore di conoscerlo. Domani, per l'ultima volta, verrà salutato Angelo Pasquali, instancabile volontario mancato venerdì a 74 anni.

Addio ad Angelo Pasquali,

Rudiano piange Angelo Pasquali. Ma colpiti dal lutto sono anche tutti coloro che lo hanno conosciuto. Pasquali, conosciuto come Angelo, è mancato a 74 anni. Aveva già lottato contro la malattia, ma purtroppo questa è tornata e non gli ha lasciato scampo. Una persona buona, di cuore. Sempre disponibile e sorridente. Una di quelle con il cuore grande, rare.

Membro dell’Associazione Volontari del Soccorso Fraterno di Rudiano è stato anche vicepresidente. Negli anni si è occupato del trasporto di persone bisognose, ma ha anche curato raccolte fondi e iniziative solidali.

Insieme al presidente Claudio Piantoni, ha dato vita anche alla Casa dell’Angelo, una sala del commiato, in via Sacerdoti Grumelli a Rudiano, dove in questi giorni riposa "abbracciato" da tanti amici.

L'ultimo saluto

Si sono stretti al compagno Claudio, alla figlia Romina, ai nipoti e alla famiglia tanti amici e conoscenti che hanno potuto apprezzare Angelo. Domani, lunedì, l'ultimo saluto alle 10 nella Casa dell'Angelo.