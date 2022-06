Addio a Valter Bonassi: martedì l'ultimo saluto

C'è una data per l'ultimo saluto a Valter Bonassi, scomparso mercoledì mattina a soli 56 anni. Una morte improvvisa, a pochi giorni da una visita al pronto soccorso della Poliambulanza, tanto che la famiglia aveva richiesto un'autopsia per fare chiarezza sulle cause della morte.

L'ultimo addio a Valter Bonassi

Una persona buona, generosa, che non si è mai fatta scoraggiare dalle difficoltà che la vita gli aveva posto davanti. Paralizzato da quando aveva 25 anni, dopo essere rimasto ferito durante una rapina nell'oreficeria di famiglia, Valter Bonassi era conosciuto da tutto il paese per la tenacia e la positività con cui aveva sempre affrontato la vita.

Ad annunciare la data dell'ultimo saluto sono stati la figlia, la sorella Norma, Enrico, Osvaldo e i parenti tutti. Il funerale verrà celebrato martedì 28, alle 9.30, nella chiesa parrocchiale di Cologne partendo dall'abitazione in via Madonna della Pace 12 con automezzi.