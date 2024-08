La Franciacorta dice addio a Monica Bombardieri, storica veterinaria di Rovato.

Una vita in camice verde: addio a Monica Bombardieri

Cinquantacinque anni, Monica Bombardieri si è spenta ieri, martedì, per malattia. Lascia il marito Massimo, la figlia Beatrice e la zia Angiolina.

Titolare di un noto ambulatorio veterinario in via Abate Angelini a Rovato, da molti anni era stimata e apprezzata come una professionista appassionata e preparata. Oltre alla professione veterinaria, Monica era però da sempre impegnata anche come volontaria, in città, specialmente in oratorio. Proprio per l'oratorio di Rovato centro, la famiglia ha chiesto che siano devolute eventuali offerte in suffragio, al posto dei fiori di rito. Un desiderio, questo, che lei stessa aveva espresso. Una passione civile, quella di Monica, condivisa anche dalla famiglia. Il marito Massimo Gianelli è stato uno storico membro del PD rovatese ed ex presidente della casa di riposo "Lucini Cantù".

"Hai fatto la differenza nella lotta al randagismo felino"

A ricordarla, tra i tanti, ci sono anche le associazioni feline rovatesi, con le quali collaborava da anni, fianco a fianco per la prevenzione del randagismo felino. "Se in tutti questi anni abbiamo potuto fare la differenza, aiutare anime senza colpe, limitarne la sofferenza anche se con scelte alle volte non condivisibili, è perché tu eri al nostro fianco, tu hai fatto la differenza nella lotta al randagismo felino e non solo...

Mancherai, eccome!" hanno scritto alcuni volontari.

I funerali saranno celebrati venerdì 16 agosto alle 10, nella parrocchiale di Santa Maria Assunta. La camera ardente è allestita alla Domus Funeraria Remondina di via XXV aprile.