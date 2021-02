Addio a Maria Tognoli, presidente onoraria dell’Avis

Chiari in lutto per Maria Tognoli. La presidente onoraria dell’Avis si è spenta a 91 anni.

Addio a Maria Tognoli

Ennesimo dolore per la sezione locale dell’Avis che già nello scorso anno aveva perso il suo presidente Franco Begni e il consigliere (e fondatore) Adolfo Grassi.

Si è spenta oggi, giovedì 4 febbraio, Maria Tognoli. La clarense aveva 91 anni. Per tantissimo tempo è stata un punto di riferimento per i donatori di sangue ed era rimasta la presidente onoraria dell’Avis.

Il funerale

Maria Tognoli riposa alla Casa del Commiato di Michele Mombelli, in via Rudiano. Le esequie si terranno sabato pomeriggio, alle 15, in Duomo.

L’Avis e la cittadinanza si uniscono al dolore dei nipoti e pronipoti.