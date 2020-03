Chiari in lutto per il presidente dell’Avis. Francesco Begni si è spento questa sera a seguito di un arresto cardiaco. Era ricoverato da qualche giorno a causa del Coronavirus.

Chiari in lutto per il presidente

Ci sono notizie che non si vorrebbero mai dare, esattamente come questa. Chiari è in lutto per la scomparsa di Francesco Begni, presidente della sezione locale dell’Avis. Non ci sono parole per descrivere quanto questa perdita pesi sulla sua famiglia e sull’intera cittadinanza.

Franco, classe 1953, è venuto a mancare a soli 66 anni. Si è spento questa sera a seguito di un arresto cardiaco. Da qualche giorno era ricoverato in ospedale a causa del Coronavirus. Uomo buono e sempre in forze, non aveva particolari problemi di salute. Era anche un attivo membro del Corpo bandistico cittadino. Era una colonna portante.

L’intera comunità si stringe intorno alla moglie Severina e ai figli, la perdita colpisce tutti. Anche un altro volontario, sempre dei donatori, si è spento oggi. Si tratta di Adolfo Grassi.

