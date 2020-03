Avis di Chiari in lutto per la scomparsa di Adolfo. Grassi si è spento a 81 anni.

Avis di Chiari in lutto

Volontari in lutto, ma il cordoglio arriva da tutta la cittadinanza. Si è spento a 81 anni Adolfo Grassi. E’ venuto a mancare a seguito di una crisi respiratoria. Grassi è stato un punto di riferimento per l’Avis. Persona di cuore, non ha mai fatto mancare a nessuno il suo aiuto ed è sempre stato una colonna portante dell’associazione.

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOTIZIE

Iscriviti al nostro gruppo Facebook: Brescia e Provincia eventi & news

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale PrimaBrescia (clicca “Mi piace” o “Segui” e imposta le notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia)

TORNA ALLA HOME PAGE