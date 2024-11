Alloggiavano all’interno delle abitazioni senza alcun permesso e, beccati durante un controllo, sono stati allontanati dalla Locale. E' successo a Pontoglio.

Abusivi allontanati dalle case dell’Aler: varata una strategia per il monitoraggio

La scorsa settimana, è stato effettuato un sopralluogo presso le case in gestione all’Aler (ex case operaie di via Dante), alla presenza di un delegato della società che gestisce il servizio di edilizia residenziale.

Durante l'ispezione, sono state identificate alcune persone che occupavano impropriamente gli spazi comuni. A seguito di verifica, è emerso che non detenevano alcun tipo di sostanze stupefacenti, ma in qualità di abusive queste sono state allontanate.

"Insieme al referente dell’Aler, che gestisce gli appartamenti a 360°, abbiamo elaborato una strategia per le prossime settimane, con l'obiettivo di garantire un ambiente sicuro, controllato e igienicamente in ordine per tutti - ha dichiarato il sindaco Alessandro Pozzi - La nostra priorità è quella di tutelare il decoro e il benessere della comunità e siamo determinati a mettere in atto tutte le misure necessarie. La Polizia Locale sta prestando massima attenzione alla situazione; la priorità rimane la sicurezza dei cittadini e il mantenimento dell'ordine pubblico".

In questo contesto, il sindaco desidera esprimere il suo più sincero ringraziamento al comandante della Polizia Locale Antonio Montesano per "l'ottimo lavoro finora svolto e per l'impegno costante che sta dimostrando".

La Polizia Locale lavorerà congiuntamente con Aler per accordarsi sulle azioni, monitorare la zona e garantire che gli spazi di quel complesso siano sicuri e rispettino il decoro.