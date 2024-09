Abbandono rifiuti: otto i casi segnalati negli ultimi giorni.

Un fenomeno che non sembra volersi arrestare, quello dell'abbandono rifiuti sul territorio. Partendo da questa premessa gli agenti del Comando di Polizia Locale di Rezzato continuano nell'attività di controllo del territorio al fine di constrastare il fenomeno in questione.

A tal proposito salgono a otto i casi segnalati dai cittadini negli ultimi giorni: a seguito delle segnalazioni sono scattati, come da prassi, gli accertamenti che hanno portato all'identificazione degli autori dell'abbandono sulla strada o nelle zone limitrofe. A tal proposito sono state elevate sanzioni amministrative pari ad oltre 4mila euro.

"Il Comando desidera sottolineare l'importanza della tutela ambientale come responsabilità di chi vive il territorio, invitando tutti ad adottare comportamenti rispettosi dell'ambiente e delle normative in vigore - hanno fatto sapere - L’uomo fa parte di un sistema complesso, fatto di risorse e di equilibri che devono essere garantiti e salvaguardati affinché lo stesso possa avere un futuro prospero. Proteggere l’ambiente è una responsabilità di tutti, ed è proprio per questo che i controlli, in accordo con l’Amministrazione Comunale della Città di Rezzato, proseguiranno incessantemente e verranno inseriti nell’attività costante che gli Agenti avanzeranno in maniera profonda".