Spaccio a Rezzato: due giovani denunciati.

Due giovani denunciati per spaccio a Rezzato

A finire nei guai due ragazzi di 19 anni che sono stati denunciati per detenzione di droga ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ad attirare l'attenzione degli agenti della Polizia Locale il fare sospetto con il quale i due si aggiravano in via Milano: ad essere rinvenuta tramite perquisizione all'interno delle abitazioni dei due, sostanza stupefacente (hashish) e un bilancino di precisione usato per la pesatura delle dosi di droga destinate alla vendita.

I soggetti in questione sono stati inoltre denunciati in quanto in possesso di oggetti quali una mazza il cui porto risultava ingiustificato, considerando tempo e luogo. I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane.

Servizi di controllo sul territorio

Le denunce sono scattate nell'ambito dei servizi straordinari notturni di controllo del territorio messi in atto dal Comando della Polizia Locale di Rezzato e attuati in collaborazione tra Regione Lombardia e l'Amministrazione comunale della Città di Rezzato. In particolare il progetto S.M.A.R.T., Servizio di Monitoraggio delle Aree a Rischio del Territorio, nasce per implementare i controlli ad opera della Polizia Locale nella giurisdizione di competenza, in particolare nelle zone cittadine maggiormente esposte a rischio, ovvero oggetto di segnalazioni da parte della cittadinanza.

In evidenza un'immagine d'archivio.