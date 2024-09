Abbandona i rifiuti per strada ma viene notato da un cittadino e scatta la sanzione.

Scatta la sanzione per abbandono rifiuti

Ennesimo caso di abbandono dei rifiuti, questa volta a Rezzato. Un soggetto stava transitando a Rezzato diretto verso la propria abitazione a Gavardo quando, una volta giunto in via San Giacomo, ha fermato la sua auto a lato strada per poi abbandonare una consistente quantità di rifiuti. Non si è però accorto che un cittadino ha notato il gesto. Il testimone ha quindi contattato il Comando della Polizia Locale di Rezzato richiedendo l'invio di una pattuglia. Gli agenti, intervenuti tempestivamente sul posto, sono quindi riusciti ad identificare l'autore dell'abbandono che ha dovuto sistemare la zona in questione.

Nei suoi confronti una sanzione amministrativa pari a 500 euro, un importo che è stato poi di recente aumentato dalla Giunta Comunale.

Gesti che indignano