Rifiuti, pugno di ferro contro l’inciviltà: a Palazzolo sull'Oglio controlli serrati e multe fino a 6.500 euro

Sanzioni, denunce e controlli serrati, anche con l’ausilio della videosorveglianza e delle fototrappole. Prosegue con costanza l’attività del Comune di Palazzolo sull’Oglio e del Nucleo Ambientale della Polizia Locale per la tutela del territorio: da un lato educando sempre di più alle corrette modalità di conferimento dei rifiuti con la raccolta differenziata porta a porta, dall’altro sanzionando (e nei casi più gravi denunciando) chi, con inciviltà intollerabile, si ostina ad abbandonare i rifiuti nell’ambiente.

I dati

Negli ultimi quattro mesi sono stati circa 60 i controlli effettuati dagli agenti, coordinati dal comandante Luca Ferrari: in media, uno ogni due giorni. Dagli accertamento sono emerse alcune violazioni, dall’abbandono di rifiuti da parte di privati alla gestione non regolare nelle aziende: oltre alla denuncia, ai trasgressori è stata comminata una sanzione che in tre casi ha toccato i 6.500 euro, una da 3250 euro, mentre un ulteriore caso è in fase di accertamento.

Oltre a ciò, sono state redatte 26 sanzioni amministrative per l'inosservanza delle disposizioni del regolamento dei rifiuti: nella maggior parte dei casi non sono stati rispettati i giorni o le modalità di conferimento. Gli interventi hanno interessato specialmente alcune zone critiche della città, tra cui via Matteotti, via Gavazzino, via Sondrio, via Piantada e Piazza Castello.

Infine, cinque sanzioni sono state elevate per l’abbandono illecito (e incivile) dei propri rifiuti vicino ai cestini stradali: una pratica per la quale sono tuttora in corso diversi controlli, con l'ausilio di telecamere.

L'assessore: "Continueremo a sanzionare gli incivili"