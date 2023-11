A distanza di pochi giorni un altro incendio in via Indipendenza a Barbariga.

Incendio a Barbariga

A distanza di pochi giorni dall'incendio in via Indipendenza, c'è stato purtroppo un altro rogo vicino alle abitazioni che erano state colpite recentemente. A scatenare le fiamme pare sia stato un cortocircuito della presa della televisione. Fortunatamente in quel momento non c'era nessuna in casa, che è stata poi dichiarata inagibile. Sul posto Vigili del Fuoco e Polizia Locale.