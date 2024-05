Barbariga, al via da oggi l'attività di prelievo

Barbariga, al via da oggi (giovedì 16 maggio 2024) l'attività di prelievo.

Dalla collaborazione tra ASST Franciacorta e Comune di Barbariga, da oggi giovedì 16 maggio 2024 apre a Barbariga l'attività di prelievo presso la sede dell'Ex Municipio in Piazza Aldo Moro 4, Piano Primo.

Quando si svolgeranno i prelievi

I prelievi si svolgeranno ogni giovedì feriale, dalle ore 7:30 alle ore 9:30 previa prenotazione, inserendo l’impegnativa del medico in busta chiusa nell’apposita cassetta "PRELIEVI" all’ingresso dell’ex Municipio, entro le ore 8:00 del martedì precedente. Questa mattina si sono svolti i primi prelievi: una decina gli utenti che hanno provato la comodità del servizio.

“Siamo molto soddisfatti di essere riusciti a offrire, grazie alla collaborazione con il Comune di Barbariga, l’attività di prelievo ai cittadini che risiedono in questa zona. L'obiettivo di ASST Franciacorta – ha commentato Alessandra Bruschi, Direttore Generale di ASST Franciacorta - è quello di formare, in parallelo alla costruzione delle Case e degli Ospedali di Comunità, la rete di offerta territoriale con un approccio alla cronicità. È un approccio differente da quello utilizzato per l’acuzie e richiede sia un diverso ruolo degli attori, a partire dal sistema delle cure primarie, sia una maggiore attenzione ai determinanti sociali della salute”.

A Barbariga al via il centro prelievi, la mappatura

Si sta infatti procedendo ad una mappatura del territorio al fine di individuare, in base alla popolazione, agli indici di vecchiaia e di cronicità, alla presenza di servizi sanitari e sociosanitari nelle vicinanze, dove andare ad allocare l’erogazione di nuovi servizi che supportino sì il cittadino, ma anche i medici di medicina generale nella loro fondamentale opera sul territorio. Da qui nasce l'idea di attivare gli ambulatori infermieristici nelle Case di Comunità attive e in quelle in attivazione e di associare ad essi le attività di prelievo.