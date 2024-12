A Coccaglio si accende la magia con il grande presepe montano in San Pietro

di Emma Crescenti

Una distesa di rocce «scolpite» nella carta, di mura in polistirene e di panorami montani tanto suggestivi quanto familiari (anche il Monte Orfano), popolati da pastori, artigiani, costruttori e tanti altri personaggi: figure e vedute che si fondono, diventando un tutt’uno, con gli affreschi risalenti al XV secolo. E questa volta, tocco di classe, c’è anche la neve! Gioiello incastonato in un gioiello, il grandioso presepe meccanico realizzato dal Comitato e degli Amici del presepio nella chiesetta di San Pietro è finalmente pronto a regalare tante emozioni alla comunità e a far illuminare gli occhi dei bambini.

Il grande presepe montano in San Pietro apre le porte

Manca veramente poco. La 31esima edizione del Presepio di San Pietro verrà inaugurata stasera, domenica 22 dicembre 2024, e già promette grandi meraviglie.

Dietro scenari realistici, curati nei minimi dettagli, dietro ogni meccanismo, ogni luce e i richiami al territorio coccagliese e lombardo c’è l’impegno dei volontari Lorenzo Zanardini, Stefano Gattoni, Italo Paris, Luciano Lorini, Beppe Raineri, Valerio Goffi, Mario Savoldi e Gigi Giacomi, coordinati da Giuseppe Urgnani e dal progettista Stefano Guerini, che da inizio ottobre si sono messi al lavoro per arrivare preparati all’appuntamento con il Natale e, magari, mettere la firma anche sul nuovo concorso presepi Mcl, dove la natività coccagliese aveva spiccato lo scorso anno.

E’ stato un bel lavoro di squadra, ognuno ha fatto il suo «ma tutto ciò è possibile soprattutto grazie a chi, ogni anno, viene a salutare il nostro presepe, al vostro sostegno, alle offerte e alle recensioni positive che ci danno la forza di non mollare», si legge nel cartello appeso sulla porta della chiesetta che illustra nel dettaglio tutti gli aspetti della bella natività e il laborioso lavoro svolto dai volontari, sempre pronti per accendere di meraviglia gli occhi di adulti e bambini che ad ogni Natale accorrono numerosi.

Gli orari

Il presepe montano di San Pietro, che ogni anno richiama centinaia di visitatori, rimarrà aperto fino a domenica 12 gennaio. Sarà visitabile dalle 15.30 alle 18.30 durante i giorni feriali e Capodanno, dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30 durante la domenica e i festivi.

Dal 13 al 25 gennaio nei giorni feriali sarà aperto a gruppi e scolaresche su prenotazione al 335.5859450, 327.8671069 o 392.6487173, mentre domenica 19 e 26 l’ingresso sarà libero dalle 15.30 alle 18.30. Infine il 6 gennaio, in occasione dell’Epifania, la visita (dalle 15.30) sarà addolcita con thè, vin brulé e panettone offerti ai visitatori, oltre che dall’estrazione a premi delle 18.30.