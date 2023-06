«50Miglia»: Brescia e Bergamo unite sul ponte di Paratico.

«50Miglia»

Oggi, domenica 4 giugno, una catena umana formata da 40mila persone ha unito idealmente Brescia e Bergamo dalle 11 alle 11.10. Iniziando contemporaneamente da piazza Vecchia di Bergamo e da piazza Loggia di Brescia, le persone si sono disposte una accanto all’altra, intervallate da 40mila strisce di maglia lunghe ciascuna un metro e mezzo, per poi unirsi sul ponte tra Sarnico e Paratico, confine delle due province. Presenti Laura Castelletti, sindaco di Brescia e Giorgio Gori, sindaco di Bergamo oltre a tanti altri sindaci dei paesi limitrofi. L'evento prende il nome dalla distanza fisica che c'è tra le due città.

Solidarietà

L'iniziativa è stata promossa dall’Associazione Viva Vittoria OdV insieme a Viva Vittoria Bergamo. Il ricavato dell'evento sarà donato, per la zona di Bergamo, i destinatari saranno il Centro per i Disturbi del Comportamento Alimentare dell'Istituto Palazzolo di Bergamo; e il Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze dell'Asst Bergamo Ovest di Treviglio. Per la zona di Brescia, i destinatari saranno l’U.O. di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’ASST Spedali Civili di Brescia.