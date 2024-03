Una giovane vita spezzata, 28enne si sente male improvvisamente al bar: per lui non c'è stato nulla da fare.

28enne si sente male improvvisamente

Una vera e propria tragedia quella che si è consumata ieri (venerdì 29 febbraio 2024) a Rodengo Saiano. Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato poco prima delle 22.30 in via Brescia.

Attivata la macchina dei soccorsi

Un ragazzo di 28 anni si è improvvisamente sentito male e non si è più ripreso. Ad intervenire prontamente sul posto un'ambulanza e due automediche, intervento che si è rivelato, purtroppo, inutile. A giungere sul posto anche i carabinieri della compagnia di Gardone Valtrompia. Il personale medico giunto sul posto non ha potuto fare altro che constatare il decesso: la vittima è un ragazzo di 28 anni di Paderno Franciacorta.