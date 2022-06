Vigili del Fuoco di Monte Isola, mattinata d'esame

Prova finale questa mattina (venerdì 24 giugno) a Monte Isola.

Esami

Al presidio nautico dei vigili del fuoco di Monte Isola si è svolta la verifica finale relativa al Corso di "Auto-protezione in ambiente acquatico" (svoltosi nel periodo dal 20 al 24 giugno) nelle acque antistanti Montisola, nel Lago d'Iseo e rivolto a 13 unità Vigili Volontari dei Comando di Brescia e Cremona. L'esame si è svolto con tre prove, facenti parte del programma di formazione pratica svolto durante il corso, consistenti in: Vestizione con utilizzo dei D.P.I. previsti in caso di esposizione a rischio acquatici; Recupero di un pericolante su imbarcazione e Recupero di un pericolante da terra con utilizzo de corde di lancio.