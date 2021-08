L'atleta di Palazzolo, Veronica Yoko Plebani, è a Tokyo per partecipare alle Paralimpiadi.

Veronica Yoko Plebani saluta e ringrazia la sua comunità

Dopo il messaggio del Comune di Palazzolo di settimana scorsa, la triatleta pubblicato un video per salutare e ringraziare la sua comunità. Un breve messaggio, in cui Veronica ha ricordato che per lei si tratta della terza esperienza ai giochi Paralimpici. "Finalmente dopo cinque anni di preparazione si vola a Tokyo e non vedo l'ora", queste le parole dell'atleta che nelle precedenti edizioni ha gareggiato in due diverse discipline: cross snowboard e Kayak, specialità che ha studiato e praticato proprio a Palazzolo. Plebani ora è pronta a cimentarsi nel triathlon (nuoto, bici e corsa) dopo anni di duro allenamento. Nel video ha ringraziato Comune e cittadini per il sostegno e il tifo "sempre molto gradito. Sarà una gara difficile, ma cercherò di fare del mio meglio. Sono qui per giocarmela".