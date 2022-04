Venerdì Santo, torna la Via Crucis vivente dopo due anni di stop

Pasqua 2022

Tradizione particolarmente sentita dagli abitanti del comune.

Una tradizione che ritorna dopo due anni di stop forzato causato dalla pandemia.

L'appuntamento

A Ome torna in scena la via Crucis vivente, l'appuntamento è per questa sera (venerdì 15 aprile) alle 20.30 dopo la funzione religiosa del Venerdì Santo, il tutto grazie all'organizzazione del locale gruppo Alpini, dell'Amministrazione e della Parrocchia. La partenza è in programma dal palazzo comunale di Ome in piazza Moro, proseguirà poi con il corteo e i figuranti sino al colle di San Michele.

Un momento molto importante per gli omensi

Una tradizione particolarmente sentita dal comune di Ome. A riproporla è stato il gruppo alpini nel 1987, ma il tutto risale ad una vecchia tradizione risalente agli anni '20. Previsti due momenti: nel giardino del municipio si potrà assistere all'ultima cena, al processo, alla condanna, alla flagellazione e all'incoronazione di spine. Nel parco di san Michele verrà messo in scena il momento della crocifissione.