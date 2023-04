Uno chef rovatese ha cucinato per la premier Giorgia Meloni

Non capita tutti i giorni di avere come ospite a pranzo la presidente del Consiglio dei ministri. Un’emozione grandissima per lo chef rovatese Matteo Cocchetti, che ha cucinato per la premier Giorgia Meloni nella prestigiosa cornice del Vinitaly, la fiera internazionale che si è tenuta a Verona dal 2 al 5 aprile.

Uno chef rovatese ha cucinato per la premier

A raccontare l'esperienza è stato lo stesso chef rovatese, che ha spiegato come è nato il suo coinvolgimento alla celebre rassegna dedicata al vino.

"Sono stato chiamato dalla famiglia Moretti per il gruppo Tmt Emozioni, che comprende le cantine Bellavista, Contadi Castaldi, Petra in Toscana e Sella e Mosca in Sardegna, ad Alghero. Ho cucinato per quattro giornate nello stand riservato a giornalisti, ospiti d’onore e tanti altri".

E lunedì 3 aprile è avvenuto l’incontro con Giorgia Meloni, che Cocchetti ha condiviso con sincera emozione:

"Una super donna, una presidente che rappresenta la gente, il popolo italiano, nei suoi modi semplici. A fine pasto ha ben pensato di venire a porgere un saluto in cucina, dove abbiamo scambiato due chiacchiere sulle ricette e il food italiano. E’ stata una grande emozione e soddisfazione. Ringrazio la famiglia Moretti per avermi scelto in questa manifestazione molto importante"

Nel 2020 è stato protagonista a Sanremo

Non 2020 lo chef Matteo Cocchetti aveva fatto tappa nella città dei fiori durante il festival di Sanremo per un evento esclusivo nei pressi del Teatro Ariston, ambientato in una boutique dove era stato allestito uno studio web-radio per dirette e interviste agli artisti e addetti stampa. In particolare il giovane cuoco era stato protagonista di un aperitivo su invito e a numero chiuso per cantanti, giornalisti, influencer, fotografi e sponsor. Cresciuto professionalmente sotto la guida esperta dello chef Vittorio Fusari (ha iniziato a lavorare al suo fianco tra il 2007 e il 2008 alla Dispensa Pani e Vini), Cocchetti ha alle spalle diverse esperienze di rilievo e crede molto nel legame tra cucina e territorio.