Valeria Marini, Massimo Boldi e altri vip a Rezzato per "La Grande Bellezza"

Valeria Marini e Massimo Boldi a Villa Fenaroli di Rezzato per il gala"La Garnde Bellezza" organizzato dal designer bresciano Cristian Raggi.

Valeria Marini special guest

Un evento dalla portata nazionale che ha riunito ospiti provenienti anche dall'estero e, in particolare, da Francia e Svizzera per festeggiare la partnership con Ilian Rachov (ex designer Versace) e Valeria Marini. Nell'occasione è stato inoltre celebrato l'anniversario della sua iniziativa "Piazza Lombardia" che vede riunite oltre cento imprese lombarde.

Presenti altri nomi noti

Tra i presenti anche il coreografo Garrison Rochelle ma anche alcuni nomi noti del territorio come Valter Muchetti assessore al Commercio di Brescia, Simona Tironi presidente della commissione regionale Sanità. Cristian Raggi ha così descritto l'evento: