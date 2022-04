l'elezione

L’iseano Paolo Uberti, titolare di Tris Moka Srl, è stato eletto presidente nazionale di UnionAlimentari, l’unione di categoria di Confapi che rappresenta le piccole e media imprese del settore.

Già Presidente di UnionAlimentari-Confapi per la territoriale di Brescia dal 2019, Uberti dal 2020 aveva ricoperto il ruolo di tesoriere per la Verticale nazionale.

UnionAlimentari: l'iseano Paolo Uberti è presidente nazionale

La prima dichiarazione del neoeletto presidente. "Credo molto nelle qualità e nelle potenzialità delle nostre imprese, garantisco sin da ora il mio massimo impegno per la nostra categoria e tutti i territori - ha dichiarato appena eletto - Un onore avere ricevuto all’unanimità la fiducia da parte di tutti i territori italiani, dai quali mi è giunta la richiesta di assumere questo ruolo. Guidare UnionAlimentari in un momento storico dalle notevoli complessità come quello che stiamo attraversando non è compito agevole, ma è certamente stimolante. Abbiamo di fronte numerose sfide, che saremo chiamati a raccogliere con una priorità: propiziare un approccio di rete tra tutte le nostre aziende. Ci chiama, ulteriormente, a questo dovere il contesto generale, dove i problemi legati alle materie prime hanno mostrato tutta la loro severità".