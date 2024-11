Una politica a "misura" di famiglia fa crescere il paese

Si parla di inverno demografico, popolazione in calo, città che ospitano sempre meno giovani e sempre più anziani, a Quinzano però si respira tutta un’altra aria.

Un paese che cresce

Merito di una politica avveduta che è stata capace di intercettare i bisogni delle giovani famiglie e trasformarli in occasioni.

"Nel 2020, in campagna elettorale, evidenziavo un costante, drastico e preoccupante calo demografico con contestuale innalzamento dell’età media: 2011: 6.534 abitanti, 2019: 6.187 abitanti con conseguente perdita di 350 abitanti in 8 anni, circa 45 all’anno - ha esordito il sindaco Lorenzo Olivari - Nel biennio Covid, che è stato il nostro primo biennio amministrativo, il 2021 si è chiuso con 6.170 abitanti quindi con soli meno 17 abitanti a fronte di quasi 150 decessi straordinari".

Nel biennio successivo la musica è decisamente cambiata: ad oggi si contano 6.325 abitanti, cioè 138 in più a saldo positivo, che portano a quasi 300 abitanti in più in quattro anni considerando le compensazioni Covid a fronte di soli 56 stranieri in più.

Una serie di misure destinate alle famiglie

Questo è stato possibile rendendo il paese più attrattivo: servizi per le famiglie, proposte per bambini e giovani, occasioni lavorative, di intrattenimento, in poche parole una ricetta composita che non tralascia alcun aspetto della vita cittadina e che per questo incontra il favore di famiglie che desiderano stabilirsi in pese. Una delle azioni più importanti e di maggior successo è quella dei nidi gratis: contributi Isee comunali alle famiglie in aggiunta alla Misura Nidi Gratis che ogni anno l’Amministrazione intercetta, unitamente ai Fondi Potenziamento Nido sono stati in grado di arrivare al completo abbattimento della retta in asili pubblici e privati per i residenti quinzanesi. Discorso analogo per il fronte scuola materna: con oltre 40mila euro di fondi comunali, le rette sono quasi dimezzate per i redditi più bassi. Se la scuola è importante, non bisogna dimenticare le occasioni di intrattenimento sano fuori da questa, la risposta dell’Amministrazione è stata quella di dotare il paese di parchi giochi, oltretutto inclusivi riqualificando quello in via Scalone, costruendone di nuovi nelle vie Gentile, Donati e Togliatti e di prossima riqualificazione quelli in via Fossette e Buozzi. Non ultimo la realizzazione del parco Dna per lo sport all’aria aperta, un importante punto di ritrovo per molti giovani, non solo del paese.

Anche i giovani sono «sorvegliati» speciali, tanto che sono stati fatti investimenti per 175mila euro per gli under 18 dal 2022 ad oggi: bando estate + insieme (2022 -2023) che ha portato una lunga e variegata serie di eventi in paese, dal teatro ai corsi di cucina, per un totale di 116.826,26 euro, di cui 93.420,90 finanziati da Regione Lombardia e 23.405,36 dall’Ente. Bando Restiamo insieme (2023 -2024) che ha visto realizzare progetti in paese per un totale di 42.613,81 euro di cui 34.091,05 finanziati da Regione Lombardia e 8.522,76 dall’Ente, infine Bando sprint (2025-2026) con un investimento di circa 15mila euro. Tirando le somme la ricetta del successo si avvale di investimenti su scuole e sport, tra poco sarà realizzato un cinema per giovani, proprio da loro richiesto tramite un concorso realizzato dall’Amministrazione che ha voluto mettere al centro proprio i desideri dei ragazzi, con criterio però, cioè rendendoli responsabili di un progetto che avrebbero dovuto presentare e rendicontare. Non sono mancati tanti eventi che hanno non solo animato il paese, ma lo hanno reso attrattivo anche per i centri vicini che volentieri vengono a trascorrere qui il week end, la piazza è piena di plateatici che prima mancavano. In fase di realizzazione c’è poi una importante variazione al Pgt, piano di governo del territorio, che mira a definire una zona prettamente artigianale ed una destinata al residenziale, per evitare problemi di «convivenza» e rendere il paese più attrattivo per giovani imprenditori e giovani coppie, non mancherà una particolare attenzione alla mobilità dolce con nuovi marciapiedi per passeggini e carrozzelle e poi tanto altro: nuove lottizzazioni, piani bonus dedicati alle famiglie ad estinzione mutui. Tanto è stato fatto, ma l’idea non è certo quella di fermarsi, anzi la strada è ancora lunga e tanti sono i progetti attenzionati dall’Amministrazione che vuole rendere Quinzano un paese sempre più attrattivo in tutti gli ambiti della vita quotidiana.