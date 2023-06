Il giusto saluto per un’insegnante che per tanti anni è stata una colonna portante della scuola. Martina Bocchi, referente per la scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo statale «Martin Luther King» di Castelcovati e apprezzatissima docente è andata in pensione.

Una festa a sorpresa per salutare la prof. Bocchi

In occasione della chiusura dell’anno scolastico, il 7 giugno, gli insegnanti e gli alunni hanno lavorato in sinergia per organizzare una serata a sorpresa in onore proprio della professoressa Bocchi, già vicaria per molti anni che, dopo più di 45 anni dedicati all’insegnamento, a settembre inizierà un nuovo, meritatissimo, percorso di vita.

La docente è sempre stata un vero esempio di professionalità, di impegno e di dedizione - hanno ribadito i colleghi - L’entusiasmo travolgente e l’energia che ha profuso in tutte le attività scolastiche attuate hanno procurato, negli studenti, motivazione e gioia nel lavorare e collaborare, proprio come una vera squadra.

Bocchi ha amato tantissimo l’insegnamento, che oltre a essere un lavoro è sempre stato la sua vera passione, e si è sempre messa al servizio della comunità scolastica e del territorio, con il quale ha collaborato attraverso le varie associazioni che hanno dato il loro prezioso supporto per la riuscita di tantissimi progetti. Per ringraziarla, gli studenti le hanno dedicato un saggio musicale, alternando lettere, saluti, pensieri affettuosi e due video per ripercorrere i momenti salienti della sua esperienza lavorativa ed umana.

Tante le persone presenti nell’aula magna: dal personale della scuola presente e passato, agli ex-alunni, ai rappresentanti delle associazioni locali, della biblioteca e dell’Amministrazione comunale guidata dal primo cittadino Fabiana Valli. Con il sorriso sulle labbra, ma anche con le lacrime agli occhi, studenti e personale scolastico hanno salutato la professoressa Bocchi, augurandole nuove esperienze educative, consapevoli che ha lasciato una traccia indelebile nella scuola e nel cuore dei suoi ragazzi. In bocca al lupo per questo nuovo percorso di vita. Di certo il segno lasciato è profondo e difficile da cancellare.