Una coppia orceana è stata la protagonista del famosissimo «Cortesie per gli ospiti». Il programma in onda su Real time che ha trasmesso l’episodio per la prima volta lo scorso mercoledì sera. Loro sono Fabio Alebardi (orceano doc) ed Eddy Redolfi (di origini franciacortine ma orceano d’adozione) e hanno invitato nella loro città i giudici dello show televisivo condotto per questa edizione da Csaba della Zorza, Tommaso Zorzi e Roberto Valbuzzi.

Una coppia orceana a Cortesie per gli ospiti

Argenteria e porcellane sono la loro passione (soprattutto quella di Fabio, serve dirlo) uno stile molto classico e retrò ha contraddistinto casa loro. La coppia ha accolto i giudici nell’abitazione di Orzinuovi e dopo un aperitivo in giardino è toccato al pranzo, il titolo del menù? «Cortesie per mio marito» perché ha spiegato Fabio ironicamente «passo la vita a cucinare per lui». L'idea però, è stata anche quella di riproporre le tappe più salienti e romantiche della loro storia d’amore: sposati da 8 anni si sono conosciuti 10 anni fa in un locale della zona ed è stato amore a prima vista.

La sfida

A sfidarli Carolina e Vincenzo, due monzesi di origini pugliesi che si sono conosciuti durante un colloquio di lavoro. Durante il pranzo la mise en place (realizzata in ogni minimo dettaglio) e l’atmosfera creata dai due orceani con la loro complicità sono state le protagoniste, ma non solo.

Perché la passione per la cucina ha trascinato la classifica finale, nel menù tonnarelli cacio e pepe come primo, involtini di rana pescatrice come secondo, meringata con gocce di cioccolato, che è stata anche la torta che i due avevano scelto per il loro matrimonio celebrato a New York.

«Un’opulenza che fa simpatia» ha commentato Zorzi un pizzico critico sulla pignoleria di Fabio, «Sono felice e preoccupata alla notizia dalla presenza dell’argenteria» ha affermato invece Csaba che ha apprezzato la preparazione della tavola e la scelta del servizio di piatti. Valbuzzi ha promosso a metà la preparazione dei piatti «Forse per l’emozione qualcosa non è andato proprio come doveva».

La critica mossa da tutti i giudici, e dagli sfidanti, è stata quella sull’altezza eccessiva del tavolo da pranzo alla quale Fabio ha risposto con «E’ fatto per non far mettere i gomiti sul tavolo!».

Dopo una sfida quasi testa a testa la coppia di Orzinuovi si è aggiudicata la vittoria per un pelo, e di certo la simpatia dei tanti telespettatori che hanno seguito «Cortesie per gli ospiti».