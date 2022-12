Pista di pattinaggio, tuffo nell’Oglio, mercatini dell’artigianato, musica e molto altro. Sono ormai imminenti le festività natalizie e la Città di Palazzolo sull’Oglio ha ideato un calendario eventi per animarle e offrire alla cittadinanza momenti di svago e divertimento: un insieme di appuntamenti come sempre reso possibile dalla sinergia tra l’Amministrazione e numerose realtà del territorio.

Un Natale che scalda i cuori di grandi e piccini

Dopo la tradizionale accensione delle luminarie di questi giorni – luci LED a basso consumo energetico – si inizia oggi, giovedì 8 dicembre, con Luci in Villa al Parco delle Tre Ville: l’Associazione Pensionati, in collaborazione con il Circolo Arci La Base e l’associazione Teatro Flautomagico, e con la partecipazione del Centro di Formazione Musicale Riccardo Mosca, organizzano l’inaugurazione delle Sculture di Luci (ore 17) e un aperitivo con musica dal vivo (ore 19).

Si prosegue sabato 10 dicembre (alle 15) con un evento particolare, ovvero l’inaugurazione di piazza Indipendenza a San Pancrazio, a conclusione dei lavori di totale rifacimento e riqualificazione. La cerimonia proseguirà poi (dalle 16 alle 18.30) nel cortile di Palazzo Gloria (adiacente piazza Indipendenza), dove sarà allestita la mostra Divisi a Metà per celebrare i 60 anni di unificazione di San Pancrazio e aggregazione a Palazzolo (1962–2022) e sarà presente un colorato Piccolo Mercatino degli Hobbisti. Sempre sabato 10 dicembre (alle 20.45) all’Auditorium San Fedele si terrà il Concerto di Natale della Fanfara dei Bersaglieri di Palazzolo sull’Oglio.

Domenica 11 dicembre, invece, dalle 14 alle 18 piazza Roma si animerà con Aspettando Santa Lucia, il Mercatino dei Bambini (artigianato, lavoretti, second hand) e con i Cantastorie, a cura dell’Associazione Commercianti (ASSCOM) San Fedele. Lo stesso giorno alle 15.30 sempre in piazza Roma si terrà anche l’inaugurazione della Mostra degli Alberelli di Natale realizzata dalle classi delle Scuole Palazzolesi. Domenica 18 dicembre dalle 10 alle 18 nuovamente in piazza Roma sarà la volta del Mercatino delle Opere d’Ingegno (Hobbisti) a cura dell’ASSCOM San Fedele; mentre alle 11 si terrà l’atteso Tuffo nell’Oglio dal Ponte Romano: momento sportivo, goliardico e solidale a cura del Gruppo Sportivo Sorghe de l’Oì, in collaborazione con AIRNO (Associazione Italiana Ricerca Neuro–Oncologica).

Infine, lo stesso giorno alle 16.30 alla Casa della Musica (piazzale Dante Alighieri) andrà in scena il Concerto di Natale del Corpo Musicale Città di Palazzolo sull’Oglio. Giovedì 22 dicembre alle 20.30 nuovamente alla Casa della Musica sarà la volta del Concerto degli Allievi del Centro di Formazione Musicale Riccardo Mosca; mentre venerdì 23 dicembre alle 20.45 all’Auditorium San Fedele si terrà il Concerto di Natale del Coro Polifonico Renzo Pagani. La notte della Vigilia, invece, tradizionale e informale appuntamento per lo scambio degli auguri in piazza Roma, dove il Gruppo Alpini Palazzolo sarà come sempre presente con il vin brulè. Inoltre, per tutta la durata delle festività natalizie anche quest’anno sarà presente la Pista di Pattinaggio sul Ghiaccio in piazzale Papa Giovanni XXIII, che sarà aperta da lunedì a venerdì alle 15 alle 19 e dalle 20.30 alle 23; sabato dalle 15 alle 24; domenica dalle 10 alle 23.

L'intervento

