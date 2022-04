Un cinghiale in tangenziale, il curioso avvistamento

Paura per chi è al volante

L'animale, affamato, si è cibato dell'erba dell'aiuola spartitraffico.

Una sorpresa forse non troppo gradita per chi è al volante.

L'insolito avvistamento

Come è accaduto nella notte tra domenica 24 e lunedì 25 aprile ad un'automobilista mentre percorreva la provinciale 19, la strada che collega la Franciacorta a Concesio. La donna si è infatti imbattuta in un cinghiale colto nel mentre stava brucando l'erba di un'aiuola spartitraffico all'uscita di Gussago, ha così recuperato il suo telefono cellulare e scattato alcune foto all'animale per poi postarle sul gruppo Facebook del paese.

Nessuna grave conseguenza

Dopo una certa apprensione iniziale, tutto è andato per il meglio. Non si sono infatti registrate conseguenze come incidenti od altro: l'ungolato, dopo aver finito di cibarsi ha lasciato la pericolosa zona nella quale, a sua insaputa, si era venuto a trovare.