Un tuffo nelle acque gelide del fiume Oglio da Ponte Romano di Palazzolo sull'Oglio per Airno (Associazione Italiana per la Ricerca neuro-Oncologica). Un'iniziativa che, ormai, in vista delle feste non può più mancare.

Tuffo dei Babbi nell'Oglio: nemmeno il freddo frena la solidarietà

Nonostante il freddo e il gelo, come da tradizione, si è tenuta questa mattina (domenica 17 dicembre) la quarta edizione della manifestazione benefica promossa dal gruppo Le Sorghe de l’Òi in collaborazione con Acsi e Nuoto Master Brescia. L'evento, sulle sponde dell'Oglio, si è svolto con il supporto della Protezione Civile e della Croce Rossa di Palazzolo. Presenti, questi ultimi, sul fiume e sulla riva del fiume per supportare i tuffatori e aiutarli in caso di bisogno.

Nel centro storico di Palazzolo, direttamente dal Ponte Romano, un gruppo di coraggiosi vestiti con i colori del Natale, si è gettato nelle acque del fiume Oglio con l’obiettivo di sostenere l’attivazione di un servizio di riabilitazione neuro-motoria per i pazienti affetti da neoplasie cerebrali. Una manifestazione all’insegna del Natale, della solidarietà e, ovviamente, di un pizzico di pazzia sempre molto apprezzata dai numerosi curiosi che non si perdono l'evento.





I primi a tuffarsi sono stati Marco Mella del gruppo delle Sorghe e sua moglie. Presenti anche l'assessore Sport Bruno Belotti e Fabrizia Battagliola, in rappresentanza di Airno, che ha ringraziato il Comune, gli organizzatori, le tute gialle e tutti i 40 truffatori che si sono messi a disposizione.