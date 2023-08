Il corpo della Polizia Locale dell’Unione dei Comuni della Bassa Bresciana Occidentale si arricchisce. Sta facendo ingresso in queste ore tra e fila del corpo della Polizia Locale di Orzinuovi Tessa, 40 chilogrammi di vivacità, obbedienza e fedeltà.

Tessa è un nuovo membro della Polizia Locale della Bassa Bresciana Occidentale

Occhi un po’ a mandorla, sguardo attento, pelo fulvo con la classica maschera nera sul muso ed intorno agli occhi, il cane pastore belga malinois sarà affidato all’agente scelto Marco Mariani, che da cinque anni presta servizio alla stazione di polizia locale di Orzinuovi. La supervisione dell’unità cinofila sarà affidata invece, al vice comandante Nicola Losi.

E’ una bella sfida. E’ un piacere potermi confrontare con una realtà che non conosco,

ha commentato Mariani entusiasta.

L’idea

L’idea nasce per potenziare la prevenzione e la repressione degli illeciti sullo spaccio e l’assunzione delle sostanze stupefacenti. Da ottobre potremo operare autonomamente per contrastare questo fenomeno. Ringraziamo il sindaco di Maclodio Simone Zanetti per aver sostenuto la nostra proposta e con lui tutti i membri dell’Unione che l’hanno abbracciata.

Hanno, invece, spiegato l’assessore alla sicurezza Mirko Colossi e il comandante Marco Zana.

Tessa, come molti suoi colleghi a quattro zampe, ha tutte le carte in regola per prestare servizio. Proveniente da un addestramento di Reggio Emilia che nasce per la selezione di cani improntati sulla sicurezza per l’uso della polizia, da settembre seguirà un corso di addestramento a Padova presso la Global K9 e sarà operativa a tutti gli effetti ad ottobre.

In questa prima fase ci si concentrerà sulla simbiosi tra conduttore e cane, e si lavorerà sulla costruzione di quel legame di fiducia che da ora in poi li legherà per sempre.

Abbiamo molti parchi sia ad Orzinuovi che nell’Unione dei comuni. L’unità cinofila si concentrerà nelle zone in cui siamo già a conoscenza di queste problematiche. Il servizio di polizia locale deve essere un servizio di prossimità, che non riguarda solo la repressione di illeciti di natura amministrativa e stradale, ed insieme all’Amministrazione comunale stiamo lavorando per renderlo possibile.

Zana inoltre potrà mettere a disposizione dei suoi agenti l’esperienza maturata nell’unità cinofila di Palazzolo sull’Oglio. Questo rappresenta un’ulteriore passo verso la creazione di un corpo di polizia locale sempre più qualificato che guarda al futuro. Chi vorrà conoscere Tessa potrà farlo domenica 3 settembre in occasione della 75sima fiera di Orzinuovi.

Ulteriori novità

Questa non è l’unica novità. Da settembre, con l’inizio dell’anno scolastico ci sarà un potenziamento dei plessi scolastici. L’ausilio dell’attraversamento pedonale, sia delle scuole primarie di primo grado che quelle di secondo grado, sarà gestito da personale qualificato ed addestrato della cooperativa incaricata dall’Amministrazione comunale. Gli agenti della polizia locale di Orzinuovi si potranno così concentrare sul servizio vigilanza dei plessi scolastici.