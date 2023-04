Taglio del nastro per il parco giochi inclusivo

Nel pomeriggio di ieri, venerdì 21 aprile, in tantissimi si sono riuniti presso il parco Don Pietro Bianchi di Rudiano per l’inaugurazione del parco giochi inclusivo e dei nuovi giochi.

Un parco a misura di tutti. E' stato inaugurato ieri, venerdì, dall'Amministrazione guidata dal sindaco Alfredo Bonetti, il parco giochi inclusivo titolato a Don Pietro Bianchi.

Tra le grida festose dei bambini della scuola dell’infanzia, le risate dei bambini della primaria, allietate da canzoncine, pop-corn e zucchero filato abbiamo passato un pomeriggio in allegria. Ringraziamo tutti, ma proprio tutti coloro che sono intervenuti per condividere questo momento che ha portato, nella nostra comunità, il sole in una giornata grigia. Grazie all’Istituto comprensivo di Rudiano, alla dirigente scolastica e agli insegnanti, alla scuola dell’infanzia con il consiglio direttivo dell’associazione e a tutto il personale, a Don Endrio, a Emanuele Dimartino Comandante della Caserma dei Carabinieri di Rudiano, ai Sindaci dei comuni limitrofi, alle Associazioni rudianesi ma anche a quelle dei paesi vicini, alle realtà del territorio che da sempre dedicano tempo, impegno e dedizione ai disabili (la coop La Nuvola Cooperativa Sociale ONLUS, il CSE Il Cammino, la coop Sana), agli Uffici comunali ed in particolare all’Ufficio tecnico. Sperando di non aver dimenticato nessuno, possiamo dirci soddisfatti per aver consegnato ai bambini un parco giochi in cui tutti - con o senza disabilità - possano giocare insieme, superando ogni limite e barriera, con l’auspicio che la comunità se ne prenda cura e lo rispetti.