Sul lungofiume "Tina Anselmi" si respira aria di libertà e lo spirito della Resistenza

Il lungofiume di Palazzolo, da oggi, porta il nome di Tina Anselmi: sabato mattina, alla presenza delle autorità civili e religiose, delle scuole e delle associazioni, è stata svelata la targa dedicata alla partigiana e prima donna ministro della Repubblica Italiana.

Il luogo scelto (il camminamento sulla sulla sponda sinistra del fiume Oglio, antistante il Municipio) non è stato casuale: il nome di Tina Anselmi è «fiorito» vicino al movimento della Resistenza, all’albero dedicato alla pace e alla via del sentiero della costituzione.

Un’area verde di passaggio e di passeggio nei pressi del centro, vicino ai monumenti della memoria dove si possono incontrare persone e famiglie che sono l’espressione viva di una comunità e una città. Questo perché Tina Anselmi ha avuto una vita di impegno pubblico nell’interesse della nazione, oltre i particolarismi e localismi, sempre a coraggiosa difesa della costituzione repubblicana e antifascista, contro ogni deviazione autoritaria per l’affermazione e la tutela dei diritti delle donne, per la conquista del diritto alla salute per tutti.