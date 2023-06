Elisa Inverardi ha tagliato il traguardo dei 100 anni. La decana nata a Passirano il 17 giugno 1923 è ospite della Rsa Cacciamatta di Iseo, ma per celebrare il suo secolo di vita trascorrerà la giornata di oggi, sabato, insieme ai familiari e ai parenti, che le hanno organizzato una festa all’esterno della struttura.

Storica magliaia di Passirano, nonna Elisa taglia il traguardo dei 100 anni

Famiglia di contadini, come molti dei franciacortini nati negli anni Venti, nonna Elisa aveva cinque fratelli. Mario Tonelli, suo marito, fu sindaco di Passirano negli anni Ottanta. Dal loro matrimonio nacque un figlio, Sergio, da cui la centenaria ha avuto due nipoti e tre pronipoti.

Per una vita ha fatto la magliaia, dando lavoro a tante donne di Passirano nel suo laboratorio di maglieria. A bordo della sua "giardinetta familiare" si spostava portando il suo lavoro in tutta la provincia e oltre, arrivando perfino a Carpi, in provincia di Modena. Grande lavoratrice, nulla poteva fermarla, nemmeno l’incidente avvenuto in paese nel quale si ribaltò a bordo della nuova "1.100" familiare. Si ruppe un braccio, ma tornò imperterrita al suo impiego.

Donna solare e benvoluta in paese, le difficoltà della vita non hanno mai fermato Elisa Inverardi, che da zero è riuscita a costruire una florida attività. Conosciuta da tutti come "Benala", che poi è diventato il soprannome della famiglia, oggi festeggerà insieme a tutta la famiglia.

"Non so proprio come ho fatto ad arrivare a cento anni, perché il tempo è passato molto velocemente", ha raccontato la decana.

Anche la redazione si unisce agli auguri dei parenti e del servizio di animazione, della direzione e del presidente della Fondazione Cacciamatta di Iseo.