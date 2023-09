Speciale Fiera del Casoncello. Ecco tutto quello che c'è da sapere

Speciale Fiera del Casoncello di Barbariga. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Fiera del casoncello

18 anni ? Arrivano solo una volta nella vita e vanno festeggiati alla grande.

E questo vale anche per la Fiera del Casoncello che proprio quest'anno, con l'edizione in programma da giovedì 21 a domenica 24 settembre, raggiungerà la maggiore età.

L'antipasto ci sarà domani, lunedì 18 settembre, alle 15 nella sala S.Agostino di Palazzo Broletto a Brescia dove verrà presentata alla stampa la 18esima edizione della Fiera del Casoncello di Barbariga. Nell'occasione interverranno: Filippo Ferrari, consigliere della Provincia di Brescia; Giacomo Uccelli, Sindaco di Barbariga; Giandomenico Melchiotti, Presidente della Pro Loco Barbariga; Piermario Gadinelli, Vice Presidente della Pro Loco Barbariga; Luigi Tosini, componente del consiglio direttivo della Pro Loco Barbariga; Gianpietro Belussi, Presidente di Musical Watch Veteran Car Club di Brescia.

La Fiera

Il motto di quest'anno sembra essere quello che «Edizione che vince, non si cambia», nel senso che visto il grande successo ottenuto lo scorso anno si è deciso di creare una scaletta e un programma sulla falsariga dell'anno precedente, anche se qualche novità e qualche sorpresa non mancheranno.

«Visto come è andata lo scorso anno, abbiamo deciso di confermare la linea e lo stile della 17esima edizione – ha spiegato il presidente della Pro Loco, organizzatrice dell'evento, Giandomenico Melchiotti – Chiaramente ci teniamo a fare una bella festa e la dimostrazione deriva dal fatto che siamo in ballo già da gennaio, per non lasciare nulla al caso e farci trovare pronti».

Sull'importante di questa fiera nessun dubbio.

«Per noi rappresenta un po' la comunità, nel senso che è un sostegno per tutto il paese: è un bene ad esempio per i laboratori che producono casoncelli, così come le associazioni che comunque ricevono una parte del ricavato al termine di questa festa. E poi una parte va anche ai due asili e alla scuola primaria. Proprio ai bambini di quest'ultima, l'anno scorso, abbiamo offerto una gita».

E, come al solito, si è puntato sulla qualità.

«Credo, possiamo dire, senza voler esagerare qualità sia in fatto di offerta come programma, ma anche come cucina e servizio, con materiale biodegradabile».

Il programma

Lunedì 18 settembre

Conferenza stampa nella sede della Provincia di Brescia alle 13

Giovedì 21 settembre

- Ore 19.30: apertura bar e ristorante con casoncelli, gnocco fritto, pane e salamina, patatine

- Ore 21: intrattenimento musicale con il gruppo IN-POOH-T tributo ai Pooh

Venerdì 22 settembre

- Ore 19.30: apertura stand espositori. Apertura bar e ristorante

- Ore 20.30: 11°memorial Luca Gorlani Harley Davidson. Ospiti della serata «I Santi» di Brescia.

- Ore 21: intrattenimento musicale con il gruppo Coast to Coast

Sabato 23 settembre

- Ore 19.30: apertura stand espositori. Apertura bar e ristorante.

- Ore 20: esibizione scuola di ballo Zero in Condotta Dance School

- Ore 21: serata danzante con l’orchestra Gypo Pezzotti, ospite Rosita Rota dell’Orchestra Italiana Bagutti.

Domenica 24 settembre

- Ore 11: apertura stand espositori. Raduno auto storiche «Musica Watch Veteran Car Club.

- Ore 12: apertura bar ristorante (chiusura ristorante alle 14)

- Ore 14.30: spettacolo pianoforte gigante

- Ore 15: Gara Nazionale di Morra organizzata dall’associazione «La Compagnia della Morra» di Barbariga

- Ore 19.30 Apertura ristorante

- Ore 20: esibizione della scuola di Ballo Asd Dance La Leonessa Berlingo

- Ore 21: serata danzante con l’orchestra Renzo Biondi

Nel pomeriggio ci sarà anche animazione con i gonfiabili per i più piccoli e spettacolo dei burattini