E’ una storia che affonda le radici nel lontano 1954 e viaggia di pari passo con quella della musica e di un’intera città. Settant’anni che parlano (anzi cantano) di passione, di amicizie, di concerti (anche all’estero) e di un repertorio in cui la tradizione si fonde con il moderno, che il Coro Polifonico La Rocchetta Renzo Pagani celebrerà con una ricca serie di momenti aperti alla popolazione.

Settant’anni di note, musica e canto per il Coro Polifonico La Rocchetta

Nato come «Corale Palazzolese» grazie all’opera del maestro Pagani, che aveva riunito una ventina di voci della precedente Schola cantorum parrocchiale diretta da don Attilio Chiappa, durante il primo decennio di attività la formazione ha arricchito il suo repertorio con opere della polifonica classica e moderna, facendosi conoscere e apprezzare nei numerosi concerti sia in provincia che in Lombardia. A partire dal 1967, quando ha assunto la denominazione di Coro Polifonico La Rocchetta, l’attività si è concentrata principalmente sulla valorizzazione del vasto patrimonio folkloristico bresciano (con due LP registrati per la Fonit e un singolo 33 giri trasmessi anche sulla Rai), per poi orientare il suo studio sulle opere della grande musica italiana e straniera, arricchendo il proprio repertorio nel quale non mancano Palestrina, Bach, Handel, Vivaldi, Schubert, Mozart, Beethoven, Mendelssohn e numerosi altri compositori.

Uno sguardo alla musica e all’arte internazionale concretizzatosi anche nei numerosi scambi culturali in Italia e in Europa, tra cui Zurigo, Warwick, Innsbruck, Vienna, Vaduz, Cannes, Madrid, Budapest, Parigi e Praga.

Riconosciuto quale «organismo che produce e promuove cultura» dall’Amministrazione comunale nel 1986 (e come associazione nel 2016), dopo la scomparsa del fondatore nel 2015 a ereditare la direzione del coro è stata l’attuale guida, il maestro Davide Bottarelli.

Il traguardo raggiunto è un avvenimento eccezionale, in quanto il Coro Polifonico La Rocchetta Renzo Pagani ha sempre proposto performance di alto livello ottenendo numeri di pubblico sempre molto elevati,

ha commentato la presidente Evita Pedrali, che assieme alla realtà palazzolese si prepara a celebrare i 70 anni di attività con una rassegna di eventi di qualità.

Il primo è in calendario per domenica 19: alle 10, presso l’auditorium San Fedele (sede dell’Associazione) verrà celebrata la messa solenne concertata con l’esecuzione di Kyrie, Alleluia, Gloria, Credo, Santus e Agnus Dei, tratti dalle varie partiture di messe studiate negli ultimi anni. Una cerimonia aperta a tutti, per celebrare insieme l’importante traguardo con autorità ed ex coristi.

Si prosegue sabato 15 giugno con una serata dedicata a Renzo Pagani, con canti e letture a lui legati: per l’occasione verrà anche inaugurata una mostra fotografica per ripercorrere tra le immagini la storia del Coro, che rimarrà aperta fino al 30 giugno. A chiudere il ciclo di appuntamenti sarà il concerto «Sinfonia n. 9 in re minore op. 125» di Beethoven per soli coro ed orchestra, in programma per il 9 novembre. Tutti gli eventi si terranno presso l’auditorium San Fedele.