A San Paolo è andata in scena la prima edizione della Giornata del Volontariato.

San Paolo ha celebrato i volontari

Esiste un mondo tanto silenzioso quanto indispensabile, una realtà tanto sommersa quanto splendida, una preziosa risorsa dalla profonda valenza culturale: il mondo del volontariato.

Così San Paolo ha dato il via ad una nuova tradizione: la giornata del volontariato. Ieri, domenica 15 ottobre 2023, l’ Amministrazione comunale e la parrocchia, hanno espresso tutta la stima e l’affetto per i propri volontari. Chiamati alla raccolta in piazza, le decine di volontari sanpaolesi, hanno potuto mostrare alla popolazione il loro operato attraverso i vari stand e i prodotti del territorio.

Il primo cittadino e il parroco

La manifestazione ha raggiunto il clou durante la Santa Messa con i ringraziamenti pubblici del Sindaco e del parroco.

“E’ un orgoglio rappresentare una comunità che sa esprimere in tante sfaccettature questa capacità di far fronte al bene comune” ha spiegato il primo cittadino Giancarla Zernini.

E in molti, hanno voluto rispondere alla chiamata, anche con banchetti semplicissimi per far conoscere quell’attività costante e discreta al servizio del prossimo. Un dono che spesso alcuni cittadini non percepiscono oppure ne vengono a conoscenza solo nel momento del bisogno.