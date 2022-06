Un importante intervento dal valore di mezzo milione di euro.

Riqualificazione energetica: iniziati i lavori alla primaria di San Giuseppe

Abbattimento dei consumi energetici alla Scuola Primaria di San Giuseppe: lavori per il quale il Comune di

Palazzolo ha stanziato 500mila euro di fondi comunali. Una somma per la quale l’Amministrazione del Sindaco Gianmarco Cossandi conta di accedere al sistema incentivante per i lavori di riqualificazione energetica degli edifici pubblici dedicato alla Pubblica Amministrazione, ossia il cosiddetto Conto Termico, stimando di abbattere i costi a carico del bilancio comunale di circa il 40%.

Le opere

Sono partite a inizio di questa settimana le opere di riqualificazione energetica della scuola elementare: per i lavori si è ovviamente aspettato la fine delle attività didattiche, in modo da non interferire con le lezioni scolastiche. Le opere consegneranno l’immobile totalmente riqualificato: infatti, verrà realizzato il cappotto a tutto il perimetro dell’edificio e contestualmente verranno sostituiti tutti i serramenti. Tutto ciò permetterà a studenti, docenti e corpo scolastico di usufruire di un ambiente più fresco d’estate e più caldo d’inverno, quindi con un miglior comfort energetico. Non solo. Ciò assicurerà al Comune di abbattere i consumi tanto in termini di emissioni – e quindi maggiore tutela dell’ambiente – quanto in bolletta: un’operazione lungimirante, considerando il caro energia del momento. La scuola così riqualificata sarà pronta per il nuovo anno scolastico, a settembre.

Il commento del sindaco

"Le opere ora in corso a San Giuseppe si inseriscono nel ricco filone di interventi che abbiamo e stiamo operando in continuità sugli edifici pubblici cittadini, a partire proprio dalle scuole – ha commentato il sindaco Gianmarco Cossandi – La riqualificazione di tutte le scuole cittadine è un tema che ci è sempre stato a cuore e continueremo su questa strada, dove necessario. Infatti, queste opere sono doppiamente vincenti, dato che non solo migliorano la vita della nostra rete scolastica, ma hanno un impatto positivo su tutta la comunità, in termini di tutela dell’ambiente e di minor consumo energetico".