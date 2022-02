"RiGuardati. Tieni d'occhio la tua pelle" prosegue la campagna di prevenzione

Salute

In calendario più di 400 visite.

Dopo il successo dello scorso anno prosegue anche nel 2022 la campagna di prevenzione dei tumori della pelle “RiGuardati. Tieni d’occhio la tua pelle” proposta da ASST Garda con il supporto di Carolina Zani Melanoma Foundation.

Oltre 400 visite dermatologiche

Per l’anno in corso la campagna prevede l’esecuzione di 450 visite dermatologiche con mappatura dei nei che verranno eseguite presso i Poliambulatori di Desenzano, nel primo semestre dell’anno a partire da venerdì 11 febbraio, e ai Poliambulatori di Manerbio nella seconda metà dell’anno.

“Ringrazio la Carolina Zani Melanoma Foundation - dichiara il Direttore Generale di ASST Garda Mario Alparone - per aver rinnovato il sostegno nella prosecuzione della campagna che ha permesso di effettuare, già lo scorso anno, 250 visite dermatologiche risultate sin da subito molto gradite alla cittadinanza a riprova di quanto sia importante e sia sentita la necessità di fare prevenzione. La Carolina Zani Melanoma Foundation è felice di rinnovare il proprio sostegno al progetto RiGuardati, giunto alla sua seconda edizione. Siamo convinti che la diagnosi precoce sia lo strumento più efficace nella lotta contro il melanoma ed i tumori della pelle, spiega la fondatrice Patrizia Ondelli. Stiamo moltiplicando i nostri sforzi per assicurare assistenza e supporto a tutte le nostre campagne di informazione, di educazione e di sostegno alla ricerca. Una mission, la nostra, che assume ancora più forza nel primo anniversario della Fondazione che porta il nome di Carolina.”

Le visite

Analogamente alla campagna del 2021 le visite verranno effettuate due giorni al mese, nella fascia oraria 9.00-16.00, dal dermatologo Marco Gandolfi che si avvarrà del videodermatoscopio digitale donato dalla Fondazione Carolina Zani. A Desenzano le visite verranno effettuate di venerdì previa prenotazione obbligatoria da effettuarsi al numero n. 030.9145849 dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 12 specificando che si intende aderire alla “Campagna Riguardati – Fondazione Carolina Zani”. Le modalità per le prenotazioni a Manerbio verranno comunicate in un secondo tempo. Possono aderire alla campagna le persone di età compresa tra 18 e 60 anni che non hanno mai eseguito una visita dermatologica di controllo e presentano almeno uno tra i seguenti fattori di rischio: familiarità per melanoma, storia di scottature e ustioni solari ripetute, prolungato utilizzo di lampade abbronzanti, molti nei (più di 50), carnagione molto chiara