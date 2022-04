iseo

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di Legambiente Basso Sebino.

Respinta la richiesta di sospensione dei lavori. Dopo che il Tar aveva già autorizzato la ripresa del cantiere di viale Europa, ora arriva una nuova conferma dal Consiglio di Stato. Il supermercato a Iseo si farà.

Ricorso respinto: può procedere il cantiere della nuova Lidl

A gennaio il Tar aveva già autorizzato il cantiere del nuovo supermercato di viale Europa a Iseo a ripartire, dopo il fermo dettato dai ricorsi presentati da Legambiente Basso Sebino, che si era opposta alla realizzazione di una struttura di vendita Lidl vicina alla Conad e al limitare delle Torbiere.

Ora anche il Consiglio di Stato ha rigettato la richiesta cautelare di sospendere i lavori per la costruzione dell’attività da 2mila metri quadrati circa.

"Con questo supermercato l’area verde di via Gorzoni e viale Europa viene trasformata in un vero e proprio centro commerciale all'aperto - ha commentato Legambiente, condannata a pagare le spese per il giudizio al Comune e alla Lidl - I centri commerciali devono stare fuori dai centri urbani, a maggior ragione nei casi come quelli di Iseo, dove nei fine settimana mancano parcheggi".