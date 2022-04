Prima riunione per la gomma sommersa nel lago d'Iseo

sebino

Si è tenuto tra Regione, Arpa e Autorità di bacino un incontro preliminare per capire il da farsi

Si è tenuta nei giorni scorsi la prima riunione operativa per studiare le possibili soluzioni per rimuovere la gomma e gli scarti di lavorazione industriale trovati sul fondale del lago ai piedi del Corno di Tavernola Bergamasca e Predore.

L’incontro preliminare svoltosi tra Regione Lombardia, Arpa e Autorità di bacino lacuale dei laghi d’Iseo, Endine e Moro è propedeutico alla progettazione dell’intervento. A dicembre il Pirellone aveva messo sul piatto 60mila euro per impostare un piano di indagine ambientale, eseguire campionamenti, monitoraggi, analisi e valutare una modalità di gestione della montagna di rifiuti sommersi trovati nell’ottobre 2019 dai sub dei carabinieri di Genova.

Anche il sindaco di Tavernola aveva spinto affinché gli enti superiori si muovessero per capire come intervenire a tutela dell’ambiente e della salute.