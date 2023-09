Presentata in Broletto la 18esima edizione della Fiera del Casoncello

Presentata a palazzo Broletto la 18esima edizione della Fiera del Casoncello.

La tradizionale festa di Barbariga andrà in scena da giovedì 21 a domenica 24 settembre e ha avuto oggi, lunedì, un antipasto gustoso nella sede della Provincia di Brescia. A fare gli onori di casa è stato il consigliere Filippo Ferrari che nella sala S. Agostino ha accolto Giacomo Uccelli, Sindaco di Barbariga, Pierdavide Olivari, vicesindaco di Barbariga e presidente della Compagnia della Morra, Giandomenico Melchiotti, Presidente della Pro Loco Barbariga; Piermario Gadinelli, Vice Presidente della Pro Loco Barbariga; Luigi Tosini, componente del consiglio direttivo della Pro Loco Barbariga e Gianpietro Belussi, Presidente di Musical Watch Veteran Car Club di Brescia.

“Quest'anno la Fiera del Casoncello di Barbariga è diventata maggiorenne e per noi è un grande motivo di orgoglio – ha spiegato il sindaco Giacomo Uccelli -Siamo partiti con una piccola festa di due giorni e ora abbiamo una sagra con valenza regionale. Quest'anno abbiamo anche il prestigioso riconoscimento Unesco del gioco della morra. Siamo orgogliosi di questo risultato: un grande ringraziamento a tutti i volontari che collaborando permettono il continuo miglioramento della festa. ”. A coordinare i volontari ci sarà come sempre la Pro Loco. “Siamo pronti per questa 18esima edizione – ha commentato il presidente Giandomenico Melchiotti – Vogliamo che sia una bella festa e come al solito parte del ricavato verrà distribuito alle associazioni”.

Il programma sarà come al solito per tutti i gusti e tra le conferme c'è quella delle auto storiche del Veteran, che sfileranno domenica pomeriggio. Il raduno di auto storiche darà un risalto Storico Culturale all'evento in quanto si festeggerà la Giornata Nazionale del Veicolo d'Epoca. “Una manifestazione che sancisce un' abbinamento notevole con la Cultura anche perchè l'evento delle auto partirà dal Museo Mille Miglia facendo un percorso che arriverà al Castello di Castel di Caleppio – le parole del presidente del Mwvcc Gianpietro Belussi - Puntiamo molto sul concetto di Cultura anche Enogastronomica, una cultura del mangiare e della nostra provincia".