Grandi festeggiamenti, ieri domenica 1 ottobre 2023 a Pompiano per gli anziani.

Pompiano: grandi festeggiamenti in occasione della giornata internazionale delle persone anziane

Nella giornata internazionale delle persone anziane anche l’amministrazione comunale, come consuetudine ha rinnovato la stima e l’orgoglio nei confronti degli anziani, fonti inestimabili di conoscenza ed esperienza.

Il ruolo degli anziani nella comunità ha da sempre un posto di rilievo, che sia in termini di sostegno diretto verso le loro famiglie, che nei vari scenari del quotidiano o verso il mondo associativo di cui fanno parte, l’anziano rappresenta sempre quel bene prezioso su cui puo’ contare la comunità. Fondamentali nell’esercizio della memoria, ci ricordano le nostre radici e attraverso il loro vissuto, dove hanno fatto tesoro delle difficoltà affrontate negli anni passati, per poter tramandare alle generazioni future i propri valori.

Dopo la celebrazione della messa, durante la quale sono stati premiati gli ottantenni e i novantenni i festeggiamenti sono proseguiti con il pranzo sociale alla tendostruttura comunale di via Ortaglia.

Finalità

“I nostri anziani non hanno bisogno di app, di digitale e nemmeno di green – ha ricordato il primo cittadino Giancarlo Comincini - ma di ritornare ad una socializzazione vera ed autentica dove al centro deve esserci il rapporto tra le persone. Dobbiamo rimanere umani e sensibili nella quotidianità. Non a caso abbiamo voluto far coincidere questa giornata di festa con l’inaugurazione della tendostruttura comunale perché vorremmo che questo luogo diventi un nuovo fulcro di aggregazione e socialità. Ringrazio la Btl che ci ha dato un consistente contributo per la sua realizzazione”.

In un’epoca dove tutto sembra basarsi sull’apparenza che sul contenuto, l’impegno collettivo sottolineato dal primo cittadino, deve volgere verso la tutela degli anziani che non devono essere visti solo come persone da accudire ma scrigni di valori autentici perché frutto di vissuti genuini.

Le immagini