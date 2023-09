La sezione Autieri di Franciacorta festeggia i 40 anni

La sezione Autieri di Franciacorta festeggia i suoi 40 anni

Celebrazioni

Le celebrazioni dell’anniversario di fondazione sono iniziate questa mattina, domenica 17 settembre alle 9 nella sede del sodalizio, all’interno di Palazzo Sonzogni, in corso Bonomelli 22. Da qui, alle 10.15, ha preso il via il corteo che, accompagnato dal civico corpo bandistico Luigi Pezzana, ha attraversato via Roma, via Bonvicino, via Ricchino, corso Bonomelli e via Spalenza (con ingresso al parco Aldo Moro). Presente l'amministrazione comunale di Rovato con i rappresentanti delle amministrazioni di Pontoglio, Ome, Coccaglio, Chiari e Ospitaletto, ossia i 5 comuni dove sono presenti le sezioni di Autieri che fanno parte di quella di Franciacorta. Presenti diverse associazioni d'arma tra le quali gli Alpini di Rovato e del gruppo di Lodetto, i bersaglieri e l'associazione nazionale Carabinieri di Rovato. Presenti anche i rappresentanti della Polizia locale e dei Carabinieri della sezione di Rovato. Alle 11 c'è stato un momento molto sentito con l’alzabandiera presso il monumento presente all’interno del parco Aldo Moro, con l’onore ai Caduti e la Messa. La giornata si è conclusa con i discorsi delle autorità.

Interventi

Il primo a prenderla la parola, al termine della Messa, è stato Massimiliano Burranca, presidente della sezione Franciacorta, che ha ringraziato tutti i presenti e ha dato poi la parola al Tenente Vincenzo Cotroneo (vicepresidente nazionale Anai) che ha voluto ricordare l'importanza dalla collaborazione tra Comuni e associazioni d'arma che lavorano per tenere viva la memoria. Successivamente il sindaco di Rovato Tiziano Belotti ha esaltato l'impegno e il lavoro fatto dalle associazioni, in particolare dalla sezione Autieri. Infine la parola è passata al sindaco di San Bassano, Giuseppe Papa, e al delegato regionale Giorgio Franchina che ha voluto ringraziare tutti per l'impegno profuso.

Domenica 17 settembre

Oggi per Rovato è una giornata molto speciale con tanti eventi. Oltre all'anniversario degli Autieri c'è lo Sbarazzo, una manifestazione organizzata dall'associazione commercianti “Le vie di Rovato", dove tutti i negozi offrono offerte speciali e sconti. E' allestito all'area del Foro Boario dove ci sono gli stand dei negozi. Alcuni negozianti invece ospitano gli stand all'esterno dei loro negozi e saranno aperti per tutta la giornata. Oggi inoltre c'è la fiera dell'artigianato “Soffitta in piazza" e una festa per i nuovi mezzi dell'associazione Rovato Soccorso con messa in chiesa e la benedizione die mezzi in piazza Cavour