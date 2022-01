Palazzolo sull'Oglio

Si tratta di un progetto molto ambizioso, per 640mila euro.

Il progetto dell'Amministrazione comunale.

Per riqualificare l'asilo nido il Comune spera di ottenere i fondi del Pnrr

Un progetto ambizioso per la riqualificazione dell’asilo nido comunale Il Girasole: un’opera del valore complessivo di 640mila euro che il Comune ora si candida ad ottenere dallo Stato e da Regione Lombardia. È con questo obiettivo che la Giunta del sindaco Gabriele Zanni ha approvato in questi giorni l’aggiornamento del progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione dell’asilo nido Il Girasole: il primo progetto, approvato nel maggio 2021, era rimasto inattuato per mancato reperimento delle relative risorse finanziarie. Ora però, tanto il Governo italiano, quanto la Regione Lombardia stanno raccogliendo candidature di progetti per l’elargizione di contributi e – come già successo molte altre volte con altrettante opere risultate vittoriose ai bandi di contributo – Palazzolo ha deciso di candidare Il Girasole per ottenere questi fondi.

Fondi Pnrr

Nello specifico, il contributo verrebbe dai fondi del PNRR (il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza): in particolare da quelli che Ministero dell’Istruzione ha stanziato per gli asili nido e le scuole dell’infanzia, per la costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza delle strutture dedicate ai più piccoli.

Bando regionale

Non solo. L'Amministrazione comunale, per aumentare le probabilità di finanziamento, intende partecipare anche al bando regionale RI–GENERA dedicato ai contributi per il contenimento dei consumi energetici delle strutture pubbliche attraverso l’integrazione con impianti a fonte rinnovabile: in questo caso verrà candidata quella parte del progetto (stralcio) relativa alla sola riqualificazione energetica dell’immobile. Infatti, il progetto candidato relativo al nido prevede il miglioramento sismico della struttura, nonché la riqualificazione energetica dell’intero immobile, mediante la formazione di un sistema a cappotto per l’isolamento termico delle facciate e della copertura, la sostituzione dei serramenti e l’installazione di un impianto fotovoltaico.