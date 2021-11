Pandoro da Oscar: palazzolese vince prestigioso premio

Ieri è andata in scena la finale della gara nazionale.

Un'altra grande vittoria per il panettiere e pasticcere palazzolese Oscar Pagani, una delle grandi eccellenze della città. Ieri, lunedì 15 novembre, il palazzolese ha vinto il primo premio nella competizione Mastro Panettone nella categoria Pandoro artigianale. Oscar Pagani, titolare di "Non solo pane" a San Giuseppe, quartiere di Palazzolo, si è aggiudicato un altro premio. Un altro successo raggiunto grazie alle sue conoscenze, alla sua tecnica, ma anche attraverso il sacrificio e la voglia di sperimentare. Questa una delle sue principali caratteristiche. Un premio che riempie di orgoglio l'intera comunità.

Questa è la seconda grande sfida vinta da Pagani. Ma di recente il lavoro del palazzolese è stato riconosciuto (con un pane) anche dalla prestigiosa guida Gambero Rosso.

"Sono davvero orgoglioso per questo riconoscimento - aveva commentato Pagani, che a differenza di tanti altri colleghi non è figlio d’arte, ma un professionista che si è messo in gioco per passione del mestiere - Ma anche sorpreso, perché solitamente chi entra in questa specifica guida, attiva da tre anni, è perché è un “integralista” del lievito madre. La mia visione è diversa e non a caso ho chiamato la mia attività Non solo pane. Siamo stati di fatto premiati per altri prodotti come il panfrutto o la torta di rose".