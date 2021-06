La storia di Oscar Pagani di Palazzolo.

Panettiere palazzolese sulla guida Gambero Rosso

Passione, competenza e tanta voglia di sperimentare e innovarsi senza perdere mai di vista la tradizione. Sono questi gli ingredienti segreti della ricetta del successo di Oscar Pagani, noto pasticcere palazzolese che ancora una volta ha raggiunto importanti traguardi, dando lustro alla città di Palazzolo. Pagani, 39enne titolare di Non solo pane di San Giuseppe, quest’inverno è stato premiato per aver sfornato il miglior panettone tradizionale d’Italia, mentre nei giorni scorsi la sua attività è entrata nella prestigiosa guida Gambero Rosso. Il pasticcere ha ottenuto un "pane" (il massimo è tre), ma per la prima volta il suo nome è stato accostato a quello dei migliori panettieri di tutta Italia.

"Sono davvero orgoglioso per questo riconoscimento", ha commentato Pagani.

L'intervista completa sull'edizione di ChiariWeek in edicola da venerdì 25 giugno.