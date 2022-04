Olimpiadi lombarde di filosofia, un bresciano conquista il primo posto

Orgoglio bresciano

Jacopo Castelnuovo, classe 2003 di Gussago, frequentante la classe 5M del Liceo Scientifico “Annibale Calini” di Brescia, per il secondo anno consecutivo si è classificato al primo posto nella selezione regionale lombarda delle olimpiadi di filosofia per il canale concorsuale in lingua straniera (inglese). Il concorso si è svolto il 21 marzo scorso in tutta Italia, oltre una cinquantina gli studenti lombardi in gara. Le Olimpiadi, patrocinate dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con la Farnesina, sono promosse sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e vengono inserite nel Programma annuale per la Valorizzazione delle Eccellenze.

Jacopo ha partecipato il 7 aprile 2022 alla finale nazionale, dove si sono sfidati i vincitori di tutte le regioni. La proclamazione dei vincitori è avvenuta venerdì 23 aprile 2022 a Roma.