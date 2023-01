Una nuova sede per l’associazione Anche Io nel Terzo Millennio di Palazzolo sull'Oglio, che la potrà utilizzare fino a maggio del 2031, sempre a titolo gratuito.

Nuova sede per l’associazione Anche Io nel Terzo Millennio

Lo ha deciso l’Amministrazione del sindaco Gianmarco Cossandi, che nei giorni scorsi – precisamente giovedì 22 dicembre – ha firmato la nuova convenzione con le meritoria associazione palazzolese, che da anni si occupa dell’inclusione e della qualità della vita delle persone disabili e delle loro famiglie; realtà oggi guidata da Sergio Vezzoli, a cui sono state consegnate ufficialmente le chiavi dei locali. Infatti, già nel 2012 – durante il primo mandato dell’ex Sindaco Gabriele Zanni – l’Amministrazione aveva concesso in comodato d’uso gratuito alla Terzo Millennio alcuni spazi in via Dogane, all’interno del plesso scolastico della Scuola Media Martin Luther King.

Ora, però, dopo tanti anni di attività e l’ampliamento dei servizi offerti agli utenti e ai loro congiunti, quegli spazi non erano più sufficienti per l'associazione.

Per questo motivo, l’Amministrazione Cossandi – e in particolare l’assessorato ai Servizi Sociali – ha deciso di destinare all’associazione i locali di un appartamento via Cortevazzo, che a giugno del 2020 è stato donato al Comune da un benefattore che desiderava fossero impiegati proprio per scopi sociali e altruistici. Ora, dopo alcuni lavori di manutenzione ad opera del Comune, gli spazi saranno pronti per ospitare l’associazione. L’inaugurazione ufficiale si terrà verso l’inizio della primavera, dopo l’insediamento dei volontari e delle loro attrezzature.

L'intervento

Sul tema è intervenuta l'assessore ai Servizi sociali, Ombretta Pedercini.