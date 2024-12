Mondiali di sollevamento pesi, Diego Milani è medaglia di bronzo

Mondiali di sollevamento pesi: Diego Milani, di Offlaga, è medaglia di bronzo.

Milani protagonista ai Mondiali

Nuova impresa mondiale per Diego Milani, l’Offlaghese campione di sollevamento pesi, che in Islanda, in rappresentanza della nazionale italiana, ha tenuto in alto il tricolore. Le gare si sono tenute a Reykjanesbær. «Per disputare al meglio i Campionati Mondiali Open di Powerlifting Ipf, ai quali ho partecipato, nei mesi scorsi mi ero ben preparato – ricorda Diego Milani, appena rientrato a casa – ho partecipato alla competizione con atleti giunti da tutto il modo come rappresentante della Nazionale Italiana. Mi sono classificato 5°, sollevando 280 kg nello squat, 195 kg nella panca piana, 302.5 kg nello stacco da terra. Mentre nell’alzata la mia prestazione è valsa la medaglia di bronzo di specialità».

Diego così diventato il primo atleta maschile in Italia a vincere una medaglia ai Mondiali di Powerlifting dal cambio delle categorie di peso del 2011. Bravo!