Palazzolo sull'Oglio

Tutti i dettagli per poter partecipare al bando voluto dall'Amministrazione Zanni.

L'iniziativa del Comune di Palazzolo.

Mobilità sostenibile: 40mila euro dal Comune per l'acquisto di bici

Nuovi fondi comunali Covid per l’operazione Rilancio e Sostegno alle Famiglie – dopo i 130mila euro già stanziati per sport e cultura – che vengono convogliati sulla mobilità dolce e sostenibile. Scadrà tra circa un mese – mercoledì 15 dicembre – il bando di contributo con il quale l’Amministrazione del sindaco Gabriele Zanni ha stanziato 40mila euro per l’acquisto di biciclette tradizionali e biciclette elettriche a pedalata assistita. Infatti, potranno fare richiesta di contributo tutti i cittadini di Palazzolo con un ISEE in corso di validità fino a 30mila euro annui che tra l’1 marzo 2020 e il 15 dicembre 2021 abbiano acquistato biciclette normali del costo massimo di 500 euro, o a pedalata assistita del costo massimo di 2 mila euro.

I dettagli

Nel primo caso – bicicletta normale – si potrà ricevere un contributo fino a 150 euro; mentre nel secondo caso – bicicletta elettrica – il contributo potrà essere al massimo fino a 400 euro. In entrambi i casi, la bicicletta dovrà essere stata acquistata nuova e si dovranno possedere le ricevute d’acquisto. Inoltre, ogni nucleo familiare potrà ricevere un contributo. Nello specifico, sono definite biciclette normali ad uso urbano quelle non sportive, cioè le biciclette da passeggio, le city bike,le bici pieghevoli, le bici per cicloturismo e simili. Mentre sono definite biciclette a pedalata assistita quelle dotate di un motore ausiliario elettrico (massimo 0,25 KW). Sono perciò escluse dal bando tutte quelle biciclette che non ricadono nell’uso di trasporto, ma più nella pratica sportiva (come le bici da corsa, le bici da trekking, le downhill, le bmx, le fat bike e simili); sono anche esclusi i monopattini elettrici.

Il commento