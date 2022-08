Miss Cinema Lombardia 2022, terzo posto per la bresciana Simona Pavia

Nel corso della serata di ieri, domenica 7 Agosto 2022, al Palasole di Bellano sul lago di Lecco si sono tenute le fasi finali di Miss Cinema Lombardia 2022. La vincitrice è Angelica Ferrari, una 18enne di Capralba, terza classificata la bresciana Simona Pavia di Gussago.

Grandi emozioni

Sul palco si sono presentate per il titolo di Miss Mascotte anche le giovanissime ragazze che compiranno 18 anni entro la fine di agosto 2023 per contendersi che ha consentito l’accesso diretto alle finali regionali del tour Miss Italia Lombardia 2023.

Il sindaco Antonio Rusconi e l’assessore Irene Acquaroli insieme ad Alessandra Riva, agente del concorso per la Lombardia, hanno studiato un evento che è iniziato sin dalle prime ore del pomeriggio. Le ragazze in gara sono state protagoniste di un’intera giornata di shooting fotografici, riprese video e realizzazioni di contenuti social. Successivamente le Miss hanno fatto il pieno di energie con un ricco aperitivo sul lungolago, per poi dedicarsi al trucco e al parrucco prima di andare in scena. Alle ore 21 ha preso il via lo spettacolo aperto da una sigla coreografata delle Miss e una sfilata della madrina della serata Miss Kissimo Lombardia Melissa Arnoldi.

Si è aggiudicata il terzo posto la bresciana Simona Pavia, 18 anni, da Gussago.

Ha praticato balli latino americani a livello agonistico raggiungendo livelli nazionali. Non ha mancato di condividere sui social i momenti più significativi di questa esperienza.

La vincitrice

Sfilata in abiti da sera, body da concorso, bikini ed esibizioni si sono susseguite sul palco durante l'evento che ha portato all’elezione della Cremonese Miss Cinema Lombardia Angelica Ferrari che si è aggiudicata così il pass per le fasi nazionali.

Angelica nasce a Crema il 27 maggio 2004 e vive a Capralba. È alta 1 metro e 76 centimetri, ha gli occhi azzurri e i capelli biondi. Studia ancora alle superiori e da sempre ha la passione per il mondo televisivo e per la ginnastica artistica che pratica a livello agonistico da quando ha 4 anni. Nutre inoltre una passione per lo studio delle lingue. Parla infatti spagnolo, inglese e francese e ha studiato per due anni il cinese. A contendersi la corona con lei Giulia Zengarini, 18 anni residente in provincia di Como. Sogna di giocare a pallavolo in seria A.

Per il titolo di Miss Mascotte si è aggiudicata un posto alle finali regionali del tour di Miss Italia Lombardia 2023 Gaia Grimoldi, 17 anni di Brugherio. Gaia pratica pattinaggio artistico a rotelle a livello agonistico.

Prossima tappa a Calvisano

Il 27 Agosto Miss Italia Lombardia farà tappa a Palazzo Lechi a Calvisano dove le iscritte potranno tentare il passaggio alle finali Regionali. Il 9 settembre ci sarà una serata al Garda Golf a Soiano per lo Storico titolo di Miss Sorriso Lombardi.

Sempre nei primi giorni di Settembre verrà anche decretata la fascia di Miss Social Lombardia tramite il nuovo progetto nazionale “Miss Italia Racconta l’Italia”. Il concorso di Miss Social è iniziato l’1 agosto e si concluderà il 20 Agosto. Di seguito il sito che spiega come partecipare.